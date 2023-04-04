Сухотина (Толстая) Татьяна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухотина (Толстая) Татьяна Львовна

Сухотина (Толстая) Татьяна Львовна

avatar

Место рождения

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.10.1864

Дата смерти

21.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1864

Отец: Толстой Лев Николаевич

Мать: Толстая (Берс) София Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
14.11.1899

Муж: Сухотин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
12.11.1901

Сын: Сухотин ?

Отец ребёнка: Сухотин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
31.12.1902

Сын: Сухотин Михаил Михаилович

Отец ребёнка: Сухотин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
31.12.1902

Сын: Сухотин Сергей Михаилович

Отец ребёнка: Сухотин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
06.11.1905

Дочь: Сухотина-Альбертини (Сухотина) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Сухотин Михаил Сергеевич

Смерть
21.09.1950
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.