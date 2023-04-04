Сухотина (Толстая) Татьяна Львовна
Место рождения
Дата рождения04.10.1864
Дата смерти21.09.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1864
Бракосочетание
14.11.1899
Рождение ребёнка
12.11.1901
Сын: Сухотин ?
Отец ребёнка: Сухотин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
31.12.1902
Сын: Сухотин Михаил Михаилович
Отец ребёнка: Сухотин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
31.12.1902
Сын: Сухотин Сергей Михаилович
Отец ребёнка: Сухотин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
06.11.1905
Дочь: Сухотина-Альбертини (Сухотина) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Сухотин Михаил Сергеевич
Смерть
21.09.1950
Похороны
Неизвестно