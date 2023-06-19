Толстой Сергей Львович
Место рождения
Дата рождения10.07.1863
Дата смерти23.12.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1863
Отец: Толстой Лев Николаевич
Мать: Толстая София Андреевна
Рождение ребёнка
24.08.1897
Мать ребёнка: Толстая Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстая Мария
Работа или профессия
Неизвестно
композитор, музыковед, мемуарист
Смерть
23.12.1947
Москва, город федерального значения Москва