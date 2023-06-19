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Толстой Сергей Львович

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Место рождения

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.07.1863

Дата смерти

23.12.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1863

Отец: Толстой Лев Николаевич

Мать: Толстая София Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.08.1897

Сын: Толстой Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Толстая Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Мария

Работа или профессия
Неизвестно
композитор, музыковед, мемуарист
Смерть
23.12.1947
Москва, город федерального значения Москва