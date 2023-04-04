Толстая (Горчакова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Горчакова) Пелагея

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.04.1762

Дата смерти

25.05.1838

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1762

Отец: Горчаков Николай Иванович

Мать: Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Пелагея Николаевна, княжна Горчакова 1762-1838
Бракосочетание
1791

Муж: Толстой Илья

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Ёргольская) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Толстой Илья

Рождение ребёнка
26.06.1794

Сын: Толстой Николай Ильич

Отец ребёнка: Толстой Илья

граф
Рождение ребёнка
30.11.1795

Дочь: Остен-Сакен (Gfin. Tolstoy гр. Толстая) Александра Ильинична

Отец ребёнка: Толстой Илья

Рождение ребёнка
1796

Сын: гр. Толстой Илья Ильич

Отец ребёнка: Толстой Илья

Рождение ребёнка
14.04.1797

Дочь: Юшкова (графиня Толстая) Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Толстой Илья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Гольц-Миллер Иван Иванович

Отец ребёнка: Толстой Илья

Смерть
25.05.1838
Москва, город федерального значения Москва

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