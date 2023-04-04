Толстая (Горчакова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения28.04.1762
Дата смерти25.05.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1762
Работа или профессия
Неизвестно
Пелагея Николаевна, княжна Горчакова 1762-1838
Бракосочетание
1791
Муж: Толстой Илья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Ёргольская) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Толстой Илья
Рождение ребёнка
26.06.1794
Отец ребёнка: Толстой Илья
граф
Рождение ребёнка
30.11.1795
Дочь: Остен-Сакен (Gfin. Tolstoy гр. Толстая) Александра Ильинична
Отец ребёнка: Толстой Илья
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Толстой Илья
Рождение ребёнка
14.04.1797
Дочь: Юшкова (графиня Толстая) Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Толстой Илья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Гольц-Миллер Иван Иванович
Отец ребёнка: Толстой Илья
Смерть
25.05.1838
Москва, город федерального значения Москва