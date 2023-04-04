Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смерти1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: кн. Горчаков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1762
Дочь: Депрерадович (кн. Горчакова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1762
Дочь: Толстая (Горчакова) Пелагея
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Смерть
1762
Рождение ребёнка
1769
Сын: кн. Горчаков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1771
Сын: кн. Горчаков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович