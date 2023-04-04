Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

1762

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: кн. Горчаков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
28.04.1762

Дочь: Депрерадович (кн. Горчакова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1762

Дочь: Толстая (Горчакова) Пелагея

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1762
Рождение ребёнка
1769

Сын: кн. Горчаков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1771

Сын: кн. Горчаков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

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