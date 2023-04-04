Горчаков Николай Иванович
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения06.12.1725
Дата смерти04.05.1811
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1725
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: кн. Горчаков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
уездный предводитель дворянства
Работа или профессия
Неизвестно
уездный предводитель дворянства
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
секунд-майор
Рождение ребёнка
28.04.1762
Дочь: Депрерадович (кн. Горчакова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
28.04.1762
Дочь: Толстая (Горчакова) Пелагея
Мать ребёнка: Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1769
Сын: кн. Горчаков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1771
Сын: кн. Горчаков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна
Смерть
04.05.1811