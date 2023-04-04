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Горчаков Николай Иванович

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

06.12.1725

Дата смерти

04.05.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1725

Отец: Горчаков Иван Федорович

Мать: (Морткина) Княжна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: кн. Горчаков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
уездный предводитель дворянства
Работа или профессия
Неизвестно
уездный предводитель дворянства
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
секунд-майор
Рождение ребёнка
28.04.1762

Дочь: Депрерадович (кн. Горчакова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1762

Дочь: Толстая (Горчакова) Пелагея

Мать ребёнка: Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1769

Сын: кн. Горчаков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1771

Сын: кн. Горчаков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна

Смерть
04.05.1811

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