(Морткина) Княжна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.05.1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Горчаков Иван Федорович
Рождение ребёнка
06.12.1725
Сын: Горчаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Горчаков Иван Федорович
Российская империя
Смерть
15.05.1737
Рождение ребёнка
1737
Сын: Горчаков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Горчаков Иван Федорович