(Морткина) Княжна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морткина) Княжна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.05.1737

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Горчаков Князь Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Федорович

Рождение ребёнка
06.12.1725

Сын: Горчаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Федорович

Российская империя
Смерть
15.05.1737
Рождение ребёнка
1737

Сын: Горчаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Федорович

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