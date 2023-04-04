Горчаков Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Горчаков Князь Васильевич
Мать: Пастасья Федоровна
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: Княжна Григорьевна
Рождение ребёнка
06.12.1725
Сын: Горчаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Княжна Григорьевна
Российская империя
Рождение ребёнка
1737
Сын: Горчаков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Княжна Григорьевна
Смерть
1750