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Горчаков Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Горчаков Князь Васильевич

Мать: Пастасья Федоровна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Горчаков Князь Иванович

Мать ребёнка: Княжна Григорьевна

Рождение ребёнка
06.12.1725

Сын: Горчаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Княжна Григорьевна

Российская империя
Рождение ребёнка
1737

Сын: Горчаков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Княжна Григорьевна

Смерть
1750
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