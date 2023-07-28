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Толстой Пётр Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.07.1746

Дата смерти

20.11.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1746

Отец: Толстой Андрей

Мать: Толстая Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1774

Жена: Толстая Елизавета Егоровна

Рождение ребёнка
01.08.1776

Дочь: Шишкова Вера Петровна

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Рождение ребёнка
02.08.1777

Сын: Толстой Александр Петрович

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1778

Сын: Толстой Владимир Петрович

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Рождение ребёнка
12.02.1780

Сын: Толстой Константин Петрович

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.02.1783

Сын: Толстой Федор

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1787

Сын: Толстой Пётр Петрович

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Russia
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-кригс-комиссар, известен был своею честностью.
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Работа или профессия
Неизвестно
Кригс-комисар при Екатерине Второй, 1817-1821 генерал-майор, действительный статский советник.
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
20.11.1822