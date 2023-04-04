Толстая (Барбо де Марни де Женевьёв) Елизавета Егоровна
женский, родилась 1750
умерла 24.12.1802
Супруги
Толстой Пётр Андреевич20.07.1746 г.р.
Дети
Шишкова (Толстая) Вера Петровна01.08.1776 г.р.
Толстой Александр Петрович02.08.1777 г.р.Показать еще 6
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Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1774
Рождение ребёнка
01.08.1776
Дочь: Шишкова (Толстая) Вера Петровна
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
02.08.1777
Сын: Толстой Александр Петрович
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Толстой Владимир Петрович
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1780
Сын: Толстой Константин Петрович
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
10.02.1783
Сын: Толстой Федор
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Толстая) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Толстая) Елизавета
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Russia
Смерть
24.12.1802