Толстая (Барбо де Марни де Женевьёв) Елизавета Егоровна 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Барбо де Марни де Женевьёв) Елизавета Егоровна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1750

умерла 24.12.1802

Супруги
Толстой Пётр Андреевич20.07.1746 г.р.
Дети
Шишкова (Толстая) Вера Петровна01.08.1776 г.р.
Толстой Александр Петрович02.08.1777 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1774

Муж: Толстой Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
01.08.1776

Дочь: Шишкова (Толстая) Вера Петровна

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
02.08.1777

Сын: Толстой Александр Петрович

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1778

Сын: Толстой Владимир Петрович

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
12.02.1780

Сын: Толстой Константин Петрович

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
10.02.1783

Сын: Толстой Федор

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Толстая) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1787

Сын: Толстой Пётр Петрович

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Толстая) Елизавета

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Russia

Смерть
24.12.1802

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