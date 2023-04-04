Толстая (Барбо де Марни де Женевьёв) Елизавета Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти24.12.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1774
Рождение ребёнка
01.08.1776
Дочь: Шишкова Вера Петровна
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
02.08.1777
Сын: Толстой Александр Петрович
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Толстой Владимир Петрович
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1780
Сын: Толстой Константин Петрович
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
10.02.1783
Сын: Толстой Федор
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич
Russia
Смерть
24.12.1802