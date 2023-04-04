Толстая (Барбо де Марни де Женевьёв) Елизавета Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Барбо де Марни де Женевьёв) Елизавета Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

24.12.1802

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1774

Муж: Толстой Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
01.08.1776

Дочь: Шишкова Вера Петровна

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
02.08.1777

Сын: Толстой Александр Петрович

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Толстой Владимир Петрович

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
12.02.1780

Сын: Толстой Константин Петрович

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1783

Сын: Толстой Федор

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Толстой Пётр Петрович

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Толстой Пётр Андреевич

Russia
Смерть
24.12.1802
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