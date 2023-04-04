Толстой Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения12.02.1780
Дата смерти29.05.1870
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1780
Развод
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Шляхетский Кадетский корпус (1 Кадетский)
Бракосочетание
1816
Анна Толстая (Перовская)
Рождение ребёнка
24.08.1817
Сын: Толстой Алексей Константинович
Мать ребёнка: Толстая (Перовская) Анна Алексеевна
Смерть
29.05.1870