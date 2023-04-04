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Толстой Константин Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.02.1780

Дата смерти

29.05.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1780

Отец: Толстой Пётр Андреевич

Мать: Толстая (Барбо де Марни де Женевьёв) Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Жена: Толстая (Перовская) Анна Алексеевна

Образование
Неизвестно
Шляхетский Кадетский корпус (1 Кадетский)
Бракосочетание
1816

Жена: Толстая (Перовская) Анна Алексеевна

Анна Толстая (Перовская)
Рождение ребёнка
24.08.1817

Сын: Толстой Алексей Константинович

Мать ребёнка: Толстая (Перовская) Анна Алексеевна

Смерть
29.05.1870

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