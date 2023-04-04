Толстой Алексей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1817
Дата смерти28.09.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1817
Работа или профессия
Неизвестно
поэт
Работа или профессия
Неизвестно
поэт
Работа или профессия
Неизвестно
поэт
Работа или профессия
Неизвестно
поэт
Работа или профессия
Неизвестно
поэт
Рождение ребёнка
29.02.1848
Дочь: Хитрово (Бахметева) София Петровна
Мать ребёнка: Толстая (Миллер) (Бахметева) Софья Андреевна
Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
1863
Смерть
28.09.1875