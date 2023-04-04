Толстой Алексей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстой Алексей Константинович

Толстой Алексей Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1817

Дата смерти

28.09.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1817

Отец: Толстой Константин Петрович

Мать: Толстая (Перовская) Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
поэт
Работа или профессия
Неизвестно
поэт
Работа или профессия
Неизвестно
поэт
Работа или профессия
Неизвестно
поэт
Работа или профессия
Неизвестно
поэт
Рождение ребёнка
29.02.1848

Дочь: Хитрово (Бахметева) София Петровна

Мать ребёнка: Толстая (Миллер) (Бахметева) Софья Андреевна

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
1863

Жена: Толстая (Миллер) (Бахметева) Софья Андреевна

Смерть
28.09.1875

Мы используем куки для улучшения работы сайта.