Хитрово (Бахметева) София Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитрово (Бахметева) София Петровна

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Место рождения

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

29.02.1848

Дата смерти

22.09.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1848

Отец: Толстой Алексей Константинович

Мать: Толстая (миллер) Софья Андреевна

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Работа или профессия
Неизвестно
приёмная дочь графа А. К. Толстого, супруга дипломата и поэта Михаила Хитровo, хозяйка петербургского салона. Возлюбленная и муза мыслителя Владимира Соловьёва.
Смерть
22.09.1910
Териоки, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское
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