Хитрово (Бахметева) София Петровна
Место рождения
Дата рождения29.02.1848
Дата смерти22.09.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1848
Работа или профессия
Неизвестно
приёмная дочь графа А. К. Толстого, супруга дипломата и поэта Михаила Хитровo, хозяйка петербургского салона. Возлюбленная и муза мыслителя Владимира Соловьёва.
Смерть
22.09.1910
Териоки, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское