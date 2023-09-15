Толстая (Миллер) (Бахметева) Софья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
29.02.1848
Дочь: Хитрово София Петровна
Отец ребёнка: Толстой Алексей Константинович
Бракосочетание
1863
Развод
Неизвестно
Муж: Миллер Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миллер Лев
Работа или профессия
Неизвестно
супруга писателя Алексея Константиновича Толстого. Поддерживала знакомство с многими известными деятелями искусств своего времени — Тургеневым, Достоевским , Фетом, Соловьёвым и другими. Тётка известн... Показать все
Смерть
1892
Лиссабон, Королевство Португалия
V: год
Похороны
Неизвестно
По завещанию её перезахоронили в имении Красный Рог, рядом с Алексеем Константиновичем