Толстая (Миллер) (Бахметева) Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Миллер) (Бахметева) Софья Андреевна

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Место рождения

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1827

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Бахметев Андрей Николаевич

Мать: Бахметева Варвара Петровна

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.02.1848

Дочь: Хитрово София Петровна

Отец ребёнка: Толстой Алексей Константинович

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
1863

Муж: Толстой Алексей Константинович

Развод
Неизвестно

Муж: Миллер Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миллер Лев

Работа или профессия
Неизвестно
супруга писателя Алексея Константиновича Толстого. Поддерживала знакомство с многими известными деятелями искусств своего времени — Тургеневым, Достоевским , Фетом, Соловьёвым и другими. Тётка известн... Показать все
Смерть
1892
Лиссабон, Королевство Португалия
V: год
Похороны
Неизвестно
По завещанию её перезахоронили в имении Красный Рог, рядом с Алексеем Константиновичем
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