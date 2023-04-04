Бахметева (Ермолаева) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахметева (Ермолаева) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1799

Дата смерти

19.07.1864

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1823

Сын: Бахметев Юрий

Отец ребёнка: Бахметев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
05.11.1826

Сын: Бахметев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Бахметев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Толстая (Миллер) (Бахметева) Софья Андреевна

Отец ребёнка: Бахметев Андрей Николаевич

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
19.07.1864

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