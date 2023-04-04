Бахметева (Ермолаева) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1799
Дата смерти19.07.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1823
Сын: Бахметев Юрий
Отец ребёнка: Бахметев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1826
Отец ребёнка: Бахметев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Толстая (Миллер) (Бахметева) Софья Андреевна
Отец ребёнка: Бахметев Андрей Николаевич
Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
19.07.1864