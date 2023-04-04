Бахметев Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахметев Петр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1826

Отец: Бахметев Андрей Николаевич

Мать: Бахметева Варвара Петровна

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