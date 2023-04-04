Толстой Федор
Место рождения
Дата рождения10.02.1783
Дата смерти13.04.1873
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1783
Образование
Неизвестно
Морской корпус
Крещение
17.02.1783
Образование
1800
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Колледж иезуитов
Получение воинского звания/чина
1802
мичман
Получение воинского звания/чина
1804
лейтенант
Работа или профессия
1806
художник-медальер при Императорском Эрмитаже
Бракосочетание
1810
Рождение ребёнка
10.08.1811
Дочь: (Толстая) Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Толстая (Дудина) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.10.1815
Дочь: Каменская (Толстая) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Толстая (Дудина) Анна Фёдоровна
Работа или профессия
28.11.1828
вице-президент Императорской Академии художеств
Бракосочетание
09.11.1838
Рождение ребёнка
24.11.1843
Дочь: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Толстая (Иванова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1848
Дочь: Дмитриева (графиня Толстая) Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Толстая (Иванова) Анастасия Ивановна
Работа или профессия
1859
товарищ президента Императорской Академии художеств
Смерть
13.04.1873
Похороны
Неизвестно