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Толстой Федор

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.02.1783

Дата смерти

13.04.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1783

Отец: Толстой Пётр Андреевич

Мать: Толстая (Барбо де Марни де Женевьёв) Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Морской корпус
Крещение
17.02.1783
Образование
1800
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Колледж иезуитов
Получение воинского звания/чина
1802
мичман
Получение воинского звания/чина
1804
лейтенант
Работа или профессия
1806
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
художник-медальер при Императорском Эрмитаже
Бракосочетание
1810

Жена: Толстая (Дудина) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.08.1811

Дочь: (Толстая) Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Толстая (Дудина) Анна Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.10.1815

Дочь: Каменская (Толстая) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Толстая (Дудина) Анна Фёдоровна

Работа или профессия
28.11.1828
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
вице-президент Императорской Академии художеств
Бракосочетание
09.11.1838

Жена: Толстая (Иванова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1843

Дочь: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Толстая (Иванова) Анастасия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.05.1848

Дочь: Дмитриева (графиня Толстая) Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Толстая (Иванова) Анастасия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1859
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
товарищ президента Императорской Академии художеств
Смерть
13.04.1873
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно

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