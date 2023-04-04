Толстая (Дудина) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1792
Дата смерти17.09.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1810
Муж: Толстой Федор
Рождение ребёнка
10.08.1811
Дочь: (Толстая) Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Толстой Федор
Рождение ребёнка
03.10.1815
Дочь: Каменская (Толстая) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Толстой Федор
Смерть
17.09.1835
Похороны
Неизвестно