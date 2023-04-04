Толстая (Дудина) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Дудина) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1792

Дата смерти

17.09.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1810

Муж: Толстой Федор

Рождение ребёнка
10.08.1811

Дочь: (Толстая) Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Толстой Федор

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.10.1815

Дочь: Каменская (Толстая) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Толстой Федор

Смерть
17.09.1835
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно

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