Толстая (Иванова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Иванова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1816

Дата смерти

01.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
09.11.1838

Муж: Толстой Федор

Рождение ребёнка
24.11.1843

Дочь: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Толстой Федор

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.05.1848

Дочь: Дмитриева (графиня Толстая) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Толстой Федор

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.11.1889
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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