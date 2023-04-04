Толстая (Иванова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти01.11.1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1838
Муж: Толстой Федор
Рождение ребёнка
24.11.1843
Дочь: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Толстой Федор
Рождение ребёнка
04.05.1848
Дочь: Дмитриева (графиня Толстая) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Толстой Федор
Смерть
01.11.1889