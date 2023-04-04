Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.11.1843

Дата смерти

20.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1843

Отец: Толстой Федор

Мать: Толстая (Иванова) Анастасия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
художница, мемуаристка
Бракосочетание
15.09.1863

Муж: Юнге Эдуард Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Екатерина Федоровна Юнге (Толстая)
Рождение ребёнка
11.07.1864

Сын: Юнге Владимир Эдуардович

Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.11.1866

Сын: Юнге Федор Эдуардович

Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.07.1872

Сын: Юнге Александр Эдуардович

Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.11.1879

Сын: Юнге Сергей Эдуардович

Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич

Смерть
20.01.1913
Москва, город федерального значения Москва

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