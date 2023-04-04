Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения24.11.1843
Дата смерти20.01.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1843
Работа или профессия
Неизвестно
художница, мемуаристка
Бракосочетание
15.09.1863
Супруг(-а): Екатерина Федоровна Юнге (Толстая)
Рождение ребёнка
11.07.1864
Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич
Рождение ребёнка
09.11.1866
Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич
Рождение ребёнка
05.07.1872
Сын: Юнге Александр Эдуардович
Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич
Рождение ребёнка
09.11.1879
Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич
Смерть
20.01.1913
Москва, город федерального значения Москва