Толстая (Щетинина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1727
Дата смерти28.01.1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1727
Отец: Щетинин Иван Дмитриевич
Мать: Щетинина Анна Егоровна
Бракосочетание
09.06.1745
Муж: Толстой Андрей
Рождение ребёнка
20.07.1746
Отец ребёнка: Толстой Андрей
Рождение ребёнка
1747
Сын: Толстой Иван
Отец ребёнка: Толстой Андрей
Рождение ребёнка
1753
Сын: Толстой Василий
Отец ребёнка: Толстой Андрей
Рождение ребёнка
20.07.1757
Сын: Толстой Илья
Отец ребёнка: Толстой Андрей
Рождение ребёнка
16.12.1758
Сын: Толстой Федор
Отец ребёнка: Толстой Андрей
Рождение ребёнка
06.07.1760
Дочь: Ржевская Анна
Отец ребёнка: Толстой Андрей
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Гурьева? Александра
Отец ребёнка: Толстой Андрей
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Арсеньева Мария
Отец ребёнка: Толстой Андрей
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Боборыкина Елизавета
Отец ребёнка: Толстой Андрей
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.07.1771
Сын: Толстой Андрэ
Отец ребёнка: Толстой Андрей
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: НН
Отец ребёнка: Толстой Андрей
Смерть
28.01.1812