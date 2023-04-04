Толстая (Щетинина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Щетинина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1727

Дата смерти

28.01.1812

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1727

Отец: Щетинин Иван Дмитриевич

Мать: Щетинина Анна Егоровна

Бракосочетание
09.06.1745

Муж: Толстой Андрей

Рождение ребёнка
20.07.1746

Сын: Толстой Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Толстой Андрей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1747

Сын: Толстой Иван

Отец ребёнка: Толстой Андрей

Рождение ребёнка
1753

Сын: Толстой Василий

Отец ребёнка: Толстой Андрей

Рождение ребёнка
20.07.1757

Сын: Толстой Илья

Отец ребёнка: Толстой Андрей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.12.1758

Сын: Толстой Федор

Отец ребёнка: Толстой Андрей

Рождение ребёнка
06.07.1760

Дочь: Ржевская Анна

Отец ребёнка: Толстой Андрей

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Гурьева? Александра

Отец ребёнка: Толстой Андрей

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Арсеньева Мария

Отец ребёнка: Толстой Андрей

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Боборыкина Елизавета

Отец ребёнка: Толстой Андрей

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.07.1771

Сын: Толстой Андрэ

Отец ребёнка: Толстой Андрей

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: НН

Отец ребёнка: Толстой Андрей

Смерть
28.01.1812
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