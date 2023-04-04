Толстой Фёдор
Место рождения
Дата рождения06.02.1782
Дата смерти24.10.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1782
Отец: Толстой Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
один из самых неоднозначных представителей русской аристократии первой половины XIX века. Происходил из графской ветви рода Толстых. Отличался необыкновенным темпераментом, прославился картёжным азарт... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1813
Сын: Толстой Валерьян Петрович
Мать ребёнка: Толстая (Тугаева) Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
20.08.1820
Дочь: (Толстая) Сарра Фёдоровна
Мать ребёнка: Толстая (Тугаева) Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1826
Смерть
24.10.1846