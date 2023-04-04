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Толстой Фёдор

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.02.1782

Дата смерти

24.10.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1782

Отец: Толстой Иван

Мать: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая (Тугаева) Евдокия Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
один из самых неоднозначных представителей русской аристократии первой половины XIX века. Происходил из графской ветви рода Толстых. Отличался необыкновенным темпераментом, прославился картёжным азарт... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1813

Сын: Толстой Валерьян Петрович

Мать ребёнка: Толстая (Тугаева) Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
20.08.1820

Дочь: (Толстая) Сарра Фёдоровна

Мать ребёнка: Толстая (Тугаева) Евдокия Максимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Перфильева (Толстая / gr. comtesse Tolstaya Tolstoi) Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Толстая (Тугаева) Евдокия Максимовна

Смерть
24.10.1846
Москва, город федерального значения Москва

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