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Перфильева (Толстая / gr. comtesse Tolstaya Tolstoi) Прасковья Фёдоровна
Перфильева (Толстая / gr. comtesse Tolstaya Tolstoi) Прасковья Фёдоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Дата смерти
1887
Пол
Женский
Отец
Толстой Фёдор
1782 г.р.
Мать
Толстая (Тугаева) Евдокия Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Толстой Фёдор
Мать:
Толстая Евдокия Максимовна
Смерть
1887
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