Перфильева (Толстая / gr. comtesse Tolstaya Tolstoi) Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Толстая / gr. comtesse Tolstaya Tolstoi) Прасковья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1887

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Толстой Фёдор

Мать: Толстая Евдокия Максимовна

Смерть
1887
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