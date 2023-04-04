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Хлюстина (Толстая) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Толстой Иван

Мать: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлюстин Семен Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
выпускница Смольного института 1806 года, замужем за капитаном кавалерии Семеном Антоновичем Хлюстиным
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Сиркур (Хлюстина) Анастасия

Отец ребёнка: Хлюстин Семен Антонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.11.1810

Сын: Хлюстин Семён Семёнович

Отец ребёнка: Хлюстин Семен Антонович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1879

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