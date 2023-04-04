Хлюстина (Толстая) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Толстой Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
выпускница Смольного института 1806 года, замужем за капитаном кавалерии Семеном Антоновичем Хлюстиным
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Сиркур (Хлюстина) Анастасия
Отец ребёнка: Хлюстин Семен Антонович
Рождение ребёнка
26.11.1810
Отец ребёнка: Хлюстин Семен Антонович
Смерть
1879