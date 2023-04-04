Сиркур (Хлюстина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти09.03.1863
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Хлюстин Семен Антонович
Мать: Хлюстина (Толстая) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сикур Адольф
Работа или профессия
Неизвестно
автор статей о русской литературе, хозяйка литературного салона в Париже; знакомая А. С. Пушкина и С. Свечиной, под влиянием которой перешла в католичество.
Смерть
09.03.1863