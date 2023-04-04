Сиркур (Хлюстина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиркур (Хлюстина) Анастасия

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1808

Дата смерти

09.03.1863

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Хлюстин Семен Антонович

Мать: Хлюстина (Толстая) Вера

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сикур Адольф

Работа или профессия
Неизвестно
автор статей о русской литературе, хозяйка литературного салона в Париже; знакомая А. С. Пушкина и С. Свечиной, под влиянием которой перешла в католичество.
Смерть
09.03.1863

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