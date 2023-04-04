Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

16.07.1834

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толстая) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Толстой Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толстая) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Толстой Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шупинская (Толстая) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Толстой Иван

Рождение ребёнка
14.03.1779

Дочь: Лопухина (Толстая) Мария

Отец ребёнка: Толстой Иван

Рождение ребёнка
06.02.1782

Сын: Толстой Фёдор

Отец ребёнка: Толстой Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Хлюстина (Толстая) Вера

Отец ребёнка: Толстой Иван

Рождение ребёнка
1785

Сын: Толстой Петр Иванович

Отец ребёнка: Толстой Иван

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Ёргольская) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1792

Сын: Толстой Януарий Иванович

Отец ребёнка: Толстой Иван

Бракосочетание
1797

Муж: Толстой Иван

Смерть
16.07.1834

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