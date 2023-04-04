Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти16.07.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толстая) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Толстой Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толстая) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Толстой Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шупинская (Толстая) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Толстой Иван
Рождение ребёнка
14.03.1779
Дочь: Лопухина (Толстая) Мария
Отец ребёнка: Толстой Иван
Рождение ребёнка
06.02.1782
Сын: Толстой Фёдор
Отец ребёнка: Толстой Иван
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Хлюстина (Толстая) Вера
Отец ребёнка: Толстой Иван
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Толстой Иван
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Ёргольская) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Толстой Иван
Бракосочетание
1797
Муж: Толстой Иван
Смерть
16.07.1834