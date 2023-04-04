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Толстой Януарий Иванович
Толстой Януарий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1792
Дата смерти
1835
Пол
Мужской
Отец
Толстой Иван
1747 г.р.
Мать
Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна
1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Толстой Иван
Мать:
Толстая Анна Фёдоровна
Смерть
1835
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