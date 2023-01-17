Зяблов Герасим Евдокимов
Место рождения
Дата рождения01.03.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1829 ст.
ГАВО: ф. И-281, оп. 1, д. 92, л. 123.
Бракосочетание
30.01.1847 ст.
ГАВО: ф. И-281, о. 1, д. 179, л. 300.
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Евтеева
Военная служба
С 1854 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Евтеева
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Евтеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.
Дочь: Лифановская Ирина Герасимовна
Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Евтеева
Смерть
Неизвестно