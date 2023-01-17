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Зяблов Герасим Евдокимов

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.03.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1829 ст.

Отец: Зяблов Евдоким Никифоров

Мать: Зяблова Соломонида Евсеева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО: ф. И-281, оп. 1, д. 92, л. 123.
Бракосочетание
30.01.1847 ст.

Жена: Зяблова Екатерина Евтеева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО: ф. И-281, о. 1, д. 179, л. 300.
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.

Сын: Зяблов Петр Герасимов

Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Евтеева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
С 1854 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.

Сын: Зяблов Дмитрий Герасимов

Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Евтеева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Зяблов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Евтеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.

Дочь: Лифановская Ирина Герасимовна

Мать ребёнка: Зяблова Екатерина Евтеева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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