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Зяблов Иван Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Зяблов Герасим Евдокимов

Мать: Зяблова (Десятова) Екатерина Евтеева

Бракосочетание
До 1886

Жена: Зяблова (Ханина) Матрена Исаевна

Рождение ребёнка
01.10.1887 ст.

Сын: Зяблов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Зяблова (Ханина) Матрена Исаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж): И-281, о. 3, д. 347, л. 88.
Военная служба
С 1888 ст.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Зяблов Иван Иванович

Мать ребёнка: Зяблова (Ханина) Матрена Исаевна

Иммиграция
1896
Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Переселение внутри России: из села Русаново Пичаевской волости Борисоглебского уезда Тамбовской губернии в село Легостаево Ильинской волости Барнаульского уезда Томской губернии.
Рождение ребёнка
03.03.1900 ст.

Дочь: Легостаева (Зяблова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Зяблова (Ханина) Матрена Исаевна

Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.04.1902 ст.

Дочь: Моисеева (Зяблова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Зяблова (Ханина) Матрена Исаевна

Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
ГААК: ф.144, оп. 6, д.180, стр. 135.
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Зяблов Петр Иванович

Мать ребёнка: Зяблова (Ханина) Матрена Исаевна

Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1942
Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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