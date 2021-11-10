Зяблов Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
До 1886
Рождение ребёнка
01.10.1887 ст.
Мать ребёнка: Зяблова (Ханина) Матрена Исаевна
Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж): И-281, о. 3, д. 347, л. 88.
Военная служба
С 1888 ст.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Зяблов Иван Иванович
Мать ребёнка: Зяблова (Ханина) Матрена Исаевна
Иммиграция
1896
Переселение внутри России: из села Русаново Пичаевской волости Борисоглебского уезда Тамбовской губернии в село Легостаево Ильинской волости Барнаульского уезда Томской губернии.
Рождение ребёнка
03.03.1900 ст.
Дочь: Легостаева (Зяблова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Зяблова (Ханина) Матрена Исаевна
Рождение ребёнка
23.04.1902 ст.
Дочь: Моисеева (Зяблова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Зяблова (Ханина) Матрена Исаевна
ГААК: ф.144, оп. 6, д.180, стр. 135.
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Зяблов Петр Иванович
Мать ребёнка: Зяблова (Ханина) Матрена Исаевна
Смерть
После 1942