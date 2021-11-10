Зяблова (Десятова) Екатерина Евтеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова (Десятова) Екатерина Евтеева

Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.01.1847 ст.

Муж: Зяблов Герасим Евдокимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО: ф. И-281, о. 1, д. 179, л. 300.
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.

Сын: Зяблов Петр Герасимов

Отец ребёнка: Зяблов Герасим Евдокимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.

Сын: Зяблов Дмитрий Герасимов

Отец ребёнка: Зяблов Герасим Евдокимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Зяблов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Зяблов Герасим Евдокимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.

Дочь: Лифановская (Зяблова) Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Зяблов Герасим Евдокимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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