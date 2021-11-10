Зяблова (Десятова) Екатерина Евтеева
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1847 ст.
ГАВО: ф. И-281, о. 1, д. 179, л. 300.
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Герасим Евдокимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Герасим Евдокимов
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Зяблов Герасим Евдокимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.
Дочь: Лифановская (Зяблова) Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Зяблов Герасим Евдокимов
Смерть
Неизвестно