село Русаново, село Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Русаново

Терновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
549Русаново (Введенское), с. каз.при р. Савале.60станов. кварт.45716641547Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 2. Базары. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Русановская волость
262. Русаново, село бывшее государственное, при речке Савале, дворов 638, жителей 5636, волостное правление (уездный город в 62 верстах), церковь православная, школа, 3 л Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Русановская волость
село Русаново«Терновское» п.-т. отд.608

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Терновский район
8970Русановосело51°43'с.ш.41°29'в.д.M-37-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Терновский муниципальный район, Русановское сельское поселение
20654452101с Русановосело
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