Русаново
Терновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
549Русаново (Введенское), с. каз.при р. Савале.60станов. кварт.45716641547Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 2. Базары. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
262. Русаново, село бывшее государственное, при речке Савале, дворов 638, жителей 5636, волостное правление (уездный город в 62 верстах), церковь православная, школа, 3 л Показать все
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Русаново«Терновское» п.-т. отд.608
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8970Русановосело51°43'с.ш.41°29'в.д.M-37-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20654452101с Русановосело