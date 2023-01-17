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Зяблов Дмитрий Герасимов

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.

Отец: Зяблов Герасим Евдокимов

Мать: Зяблова Екатерина Евтеева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Вычислено 1882 ст.

Жена: Зяблова Агафья Евдокимова

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1883 ст.

Сын: Зяблов Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Зяблова Агафья Евдокимова

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1885 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Зяблова Агафья Евдокимова

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1888 ст.

Дочь: Татьяна Дмитриева

Мать ребёнка: Зяблова Агафья Евдокимова

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1890 ст.
Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Зяблов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Зяблова Агафья Евдокимова

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.01.1899 ст.

Сын: Зяблов Семен Дмитриев

Мать ребёнка: Зяблова Агафья Евдокимова

Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.02.1901 ст.

Дочь: Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Зяблова Агафья Евдокимова

Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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