Зяблов Дмитрий Герасимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.
Бракосочетание
Вычислено 1882 ст.
Рождение ребёнка
28.06.1883 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Агафья Евдокимова
Рождение ребёнка
01.08.1885 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Зяблова Агафья Евдокимова
Рождение ребёнка
07.01.1888 ст.
Дочь: Татьяна Дмитриева
Мать ребёнка: Зяблова Агафья Евдокимова
Место жительства
С 1890 ст.
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Зяблов Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Зяблова Агафья Евдокимова
Рождение ребёнка
31.01.1899 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Агафья Евдокимова
Рождение ребёнка
19.02.1901 ст.
Дочь: Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Зяблова Агафья Евдокимова
Смерть
Неизвестно