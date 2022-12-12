Лифановская (Зяблова) Ирина Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869 ст.
Бракосочетание
Вычислено 1886 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.
Сын: Лифановский Степан Васильевич
Отец ребёнка: Лифановский Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.
Сын: Лифановский Федор Васильевич
Отец ребёнка: Лифановский Василий Иванович
Место жительства
С 1896 ст.
Рождение ребёнка
23.04.1903 ст.
Сын: Лифановский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лифановский Василий Иванович
Смерть
Неизвестно