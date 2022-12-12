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Лифановский Василий Иванович

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.03.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1846 ст.

Отец: Лифановский Иван Трофимов

Мать: Лифановская Варвара Климентова

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Вычислено 1886 ст.

Жена: Лифановская Ирина Герасимовна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.

Сын: Лифановский Степан Васильевич

Мать ребёнка: Лифановская Ирина Герасимовна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.

Сын: Лифановский Федор Васильевич

Мать ребёнка: Лифановская Ирина Герасимовна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1896 ст.
Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.04.1903 ст.

Сын: Лифановский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лифановская Ирина Герасимовна

Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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