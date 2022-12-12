Лифановский Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.03.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1846 ст.
Бракосочетание
Вычислено 1886 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.
Сын: Лифановский Степан Васильевич
Мать ребёнка: Лифановская Ирина Герасимовна
Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.
Сын: Лифановский Федор Васильевич
Мать ребёнка: Лифановская Ирина Герасимовна
Место жительства
С 1896 ст.
Рождение ребёнка
23.04.1903 ст.
Сын: Лифановский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лифановская Ирина Герасимовна
Смерть
Неизвестно