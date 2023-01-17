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Зяблов Андрей Иванович

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.10.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887 ст.

Отец: Зяблов Иван Герасимович

Мать: Зяблова Матрена Исаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж): И-281, о. 3, д. 347, л. 88.
Крещение
01.10.1887 ст.
Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
крестили во Введенской церкви села Русанова Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. Восприемники: села Русанова крестьянин Семен Исаев Ханин и крестьянка Ирина Герасимова Лифановская.
Смерть
Неизвестно
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