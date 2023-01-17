Зяблов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения01.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887 ст.
Отец: Зяблов Иван Герасимович
Мать: Зяблова Матрена Исаевна
ГАВО (Воронеж): И-281, о. 3, д. 347, л. 88.
Крещение
01.10.1887 ст.
крестили во Введенской церкви села Русанова Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. Восприемники: села Русанова крестьянин Семен Исаев Ханин и крестьянка Ирина Герасимова Лифановская.
Смерть
Неизвестно