Зяблова (Ханина) Матрена Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗяблова (Ханина) Матрена Исаевна

Зяблова (Ханина) Матрена Исаевна

avatar

Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.11.1867

Дата смерти

12.05.1943

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1867

Отец: Ханин Исай Пантелеймонович

Мать: Ханина Гликерия Федоровна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1886

Муж: Зяблов Иван Герасимович

Рождение ребёнка
01.10.1887 ст.

Сын: Зяблов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Зяблов Иван Герасимович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж): И-281, о. 3, д. 347, л. 88.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Зяблов Иван Иванович

Отец ребёнка: Зяблов Иван Герасимович

Рождение ребёнка
03.03.1900 ст.

Дочь: Легостаева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зяблов Иван Герасимович

Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.04.1902 ст.

Дочь: Моисеева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Зяблов Иван Герасимович

Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
ГААК: ф.144, оп. 6, д.180, стр. 135.
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Зяблов Петр Иванович

Отец ребёнка: Зяблов Иван Герасимович

Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
12.05.1943
Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close