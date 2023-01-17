Зяблова (Ханина) Матрена Исаевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1867
Дата смерти12.05.1943
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1867
Бракосочетание
До 1886
Рождение ребёнка
01.10.1887 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Иван Герасимович
ГАВО (Воронеж): И-281, о. 3, д. 347, л. 88.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Зяблов Иван Иванович
Отец ребёнка: Зяблов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
03.03.1900 ст.
Дочь: Легостаева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зяблов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
23.04.1902 ст.
Дочь: Моисеева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Зяблов Иван Герасимович
ГААК: ф.144, оп. 6, д.180, стр. 135.
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Зяблов Петр Иванович
Отец ребёнка: Зяблов Иван Герасимович
Смерть
12.05.1943