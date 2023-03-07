Зяблова Соломонида Евсеева
Место рождения
Дата рождения01.08.1802 ст.
Дата смерти23.11.1846 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1818 ст.
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Зяблов Евдоким Никифоров
Рождение ребёнка
27.07.1823
Сын: Зяблов Пантелей Евдокимов
Отец ребёнка: Зяблов Евдоким Никифоров
Рождение ребёнка
01.03.1829 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Евдоким Никифоров
ГАВО: ф. И-281, оп. 1, д. 92, л. 123.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Евдокимова
Отец ребёнка: Зяблов Евдоким Никифоров
Рождение ребёнка
08.05.1836 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Евдоким Никифоров
Смерть
23.11.1846 ст.