Зяблова Соломонида Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова Соломонида Евсеева

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.08.1802 ст.

Дата смерти

23.11.1846 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Вычислено 1818 ст.

Муж: Зяблов Евдоким Никифоров

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Зяблов Федор Евдокимов

Отец ребёнка: Зяблов Евдоким Никифоров

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1823

Сын: Зяблов Пантелей Евдокимов

Отец ребёнка: Зяблов Евдоким Никифоров

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1829 ст.

Сын: Зяблов Герасим Евдокимов

Отец ребёнка: Зяблов Евдоким Никифоров

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО: ф. И-281, оп. 1, д. 92, л. 123.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Евдокимова

Отец ребёнка: Зяблов Евдоким Никифоров

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1836 ст.

Сын: Зяблов Николай Евдокимов

Отец ребёнка: Зяблов Евдоким Никифоров

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
23.11.1846 ст.
Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
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