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Зяблов Николай Евдокимов

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.05.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1836 ст.

Отец: Зяблов Евдоким Никифоров

Мать: Зяблова Соломонида Евсеева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.10.1855 ст.

Жена: Зяблова Анна Козьмина

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.12.1857 ст.

Сын: Зяблов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Зяблова Анна Козьмина

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1860 ст.

Сын: Зяблов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Зяблова Анна Козьмина

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.01.1863 ст.

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Зяблова Анна Козьмина

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Введенская церковь.
Смерть
Неизвестно
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