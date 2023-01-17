Зяблов Николай Евдокимов
Место рождения
Дата рождения08.05.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1836 ст.
Бракосочетание
30.10.1855 ст.
Жена: Зяблова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
01.12.1857 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
28.06.1860 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
25.01.1863 ст.
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Зяблова Анна Козьмина
Введенская церковь.
Смерть
Неизвестно