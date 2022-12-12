Зяблов Евдоким Никифоров
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: Зяблов Никифор Иванов
Мать: Зяблова Анна
Бракосочетание
Вычислено 1818 ст.
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Зяблова Соломонида Евсеева
Рождение ребёнка
27.07.1823
Сын: Зяблов Пантелей Евдокимов
Мать ребёнка: Зяблова Соломонида Евсеева
Рождение ребёнка
01.03.1829 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Соломонида Евсеева
ГАВО: ф. И-281, оп. 1, д. 92, л. 123.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Евдокимова
Мать ребёнка: Зяблова Соломонида Евсеева
Рождение ребёнка
08.05.1836 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Соломонида Евсеева
Смерть
Неизвестно