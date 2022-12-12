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Зяблов Евдоким Никифоров

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: Зяблов Никифор Иванов

Мать: Зяблова Анна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Вычислено 1818 ст.

Жена: Зяблова Соломонида Евсеева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Зяблов Федор Евдокимов

Мать ребёнка: Зяблова Соломонида Евсеева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1823

Сын: Зяблов Пантелей Евдокимов

Мать ребёнка: Зяблова Соломонида Евсеева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1829 ст.

Сын: Зяблов Герасим Евдокимов

Мать ребёнка: Зяблова Соломонида Евсеева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО: ф. И-281, оп. 1, д. 92, л. 123.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Евдокимова

Мать ребёнка: Зяблова Соломонида Евсеева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1836 ст.

Сын: Зяблов Николай Евдокимов

Мать ребёнка: Зяблова Соломонида Евсеева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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