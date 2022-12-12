Зяблова (Насонова) Анна Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова (Насонова) Анна Козьмина

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: Насонов Козьма

Мать: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.10.1855 ст.

Муж: Зяблов Николай Евдокимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.12.1857 ст.

Сын: Зяблов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Зяблов Николай Евдокимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1860 ст.

Сын: Зяблов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Зяблов Николай Евдокимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.01.1863 ст.

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Зяблов Николай Евдокимов

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Введенская церковь.
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Зяблов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Зяблов Павел Николаевич

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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