Зяблова (Насонова) Анна Козьмина
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: Насонов Козьма
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1855 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1857 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Николай Евдокимов
Рождение ребёнка
28.06.1860 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Николай Евдокимов
Рождение ребёнка
25.01.1863 ст.
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Зяблов Николай Евдокимов
Введенская церковь.
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Отец ребёнка: Зяблов Павел Николаевич
Смерть
Неизвестно