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Зяблов Павел Николаевич

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

28.06.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1860 ст.

Отец: Зяблов Николай Евдокимов

Мать: Зяблова Анна Козьмина

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1880 ст.

Жена: Зяблова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
10.09.1882 ст.

Сын: Зяблов Иван Павлович

Мать ребёнка: Зяблова Наталья Николаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Зяблов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Зяблова Анна Козьмина

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.06.1884 ст.

Сын: Зяблов Павел Павлович

Мать ребёнка: Зяблова Наталья Николаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1888 ст.

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Зяблова Наталья Николаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.08.1892 ст.

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Зяблова Наталья Николаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.06.1893 ст.

Дочь: Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Зяблова Наталья Николаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1896 ст.

Дочь: Матрена Павловна

Мать ребёнка: Зяблова Наталья Николаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1899 ст.

Сын: Зяблов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Зяблова Наталья Николаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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