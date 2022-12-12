Зяблов Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1860 ст.
Отец: Зяблов Николай Евдокимов
Мать: Зяблова Анна Козьмина
Бракосочетание
До 1880 ст.
Рождение ребёнка
10.09.1882 ст.
Сын: Зяблов Иван Павлович
Мать ребёнка: Зяблова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Мать ребёнка: Зяблова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
24.06.1884 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
09.01.1888 ст.
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Зяблова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
09.08.1892 ст.
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Зяблова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
24.06.1893 ст.
Дочь: Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Зяблова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
09.11.1896 ст.
Дочь: Матрена Павловна
Мать ребёнка: Зяблова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
17.02.1899 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Наталья Николаевна
Смерть
Неизвестно