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Зяблов Федор Евдокимов

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Зяблов Евдоким Никифоров

Мать: Зяблова Соломонида Евсеева

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Вычислено 1838 ст.

Жена: Зяблова Авдотья Ермолаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Зяблов Иван Федоров

Мать ребёнка: Зяблова Авдотья Ермолаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.09.1843 ст.

Сын: Зяблов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Зяблова Авдотья Ермолаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1847 ст.

Дочь: Акулина Федоровна

Мать ребёнка: Зяблова Авдотья Ермолаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1851 ст.

Сын: Зяблов Павел Федорович

Мать ребёнка: Зяблова Авдотья Ермолаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1853 ст.

Сын: Зяблов Виктор Федорович

Мать ребёнка: Зяблова Авдотья Ермолаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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