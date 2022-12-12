Зяблов Федор Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Вычислено 1838 ст.
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Зяблов Иван Федоров
Мать ребёнка: Зяблова Авдотья Ермолаевна
Рождение ребёнка
14.09.1843 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Авдотья Ермолаевна
Рождение ребёнка
13.05.1847 ст.
Дочь: Акулина Федоровна
Мать ребёнка: Зяблова Авдотья Ермолаевна
Рождение ребёнка
07.11.1851 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Авдотья Ермолаевна
Рождение ребёнка
09.11.1853 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Авдотья Ермолаевна
Смерть
Неизвестно