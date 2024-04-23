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Александр Луппович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

23.11.1799

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1799

Отец: Лупп Спиридонович

Мать: Прасковья Дорофеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Богдановна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
24.07.1819

Жена: Мария Никифоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Александровна

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Матвей Александрович

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Георгий Александрович

Мать ребёнка: Наталья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
1835
Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1838

Дочь: Акулина Александровна

Мать ребёнка: Наталья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Тит Александрович

Мать ребёнка: Наталья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Григорий Александрович

Мать ребёнка: Наталья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агрипина Александровна

Мать ребёнка: Наталья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1851

Сын: Хрисанф Александрович

Мать ребёнка: Наталья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
1856
Карпово, Нелидовский, Тверская область

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