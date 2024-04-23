Александр Луппович
Место рождения
Дата рождения23.11.1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1799
Отец: Лупп Спиридонович
Мать: Прасковья Дорофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Богдановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.07.1819
Жена: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа Александровна
Мать ребёнка: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Матвей Александрович
Мать ребёнка: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Наталья Богдановна
Место жительства
1835
Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1838
Дочь: Акулина Александровна
Мать ребёнка: Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Тит Александрович
Мать ребёнка: Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агрипина Александровна
Мать ребёнка: Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
18.03.1851
Мать ребёнка: Наталья Богдановна
Место жительства
1856