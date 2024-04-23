Тит Александрович
Место рождения
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1835
Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение
1843
Отец: Александр Луппович
Мать: Наталья Богдановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1862
Сын: Парфён Титович
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Михаил Титович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ксения Титовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Азар Титович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1870
Дочь: Суворова (Манухова) Агафья Титовна
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
20.10.1872
Сын: Илларион Титович
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
17.01.1875
Сын: Макар Титович
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
02.02.1879
Сын: Георгий Титович
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
12.06.1880
Сын: Тихон Титович
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
05.11.1976
Сын: Лазарь Титович
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна