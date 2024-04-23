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Тихон Титович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

12.06.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1880

Отец: Тит Александрович

Мать: Прасковья Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1880
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Пелагея Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
26.01.1907

Жена: Вера Давидовна

Рождение ребёнка
15.12.1907

Дочь: Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: Вера Давидовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.05.1909

Сын: Нил Тихонович

Мать ребёнка: Вера Давидовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Максим Тихонович

Мать ребёнка: Вера Давидовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1912

Дочь: Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Вера Давидовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1914

Сын: Иван Тихонович

Мать ребёнка: Вера Давидовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1916

Дочь: Ольга Тихоновна

Мать ребёнка: Вера Давидовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
1935

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