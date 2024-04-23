Тихон Титович
Место рождения
Дата рождения12.06.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1880
Отец: Тит Александрович
Мать: Прасковья Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1880
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Пелагея Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
26.01.1907
Жена: Вера Давидовна
Рождение ребёнка
15.12.1907
Дочь: Анастасия Тихоновна
Мать ребёнка: Вера Давидовна
Рождение ребёнка
26.05.1909
Сын: Нил Тихонович
Мать ребёнка: Вера Давидовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Максим Тихонович
Мать ребёнка: Вера Давидовна
Рождение ребёнка
07.09.1912
Дочь: Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Вера Давидовна
Рождение ребёнка
25.06.1914
Сын: Иван Тихонович
Мать ребёнка: Вера Давидовна
Рождение ребёнка
09.07.1916
Дочь: Ольга Тихоновна
Мать ребёнка: Вера Давидовна
Место жительства
1935