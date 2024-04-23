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Прасковья Гавриловна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

16.03.1907

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Гавриил Евдокимович

Мать: Анастасия Дмитриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тит Александрович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1862

Сын: Парфён Титович

Отец ребёнка: Тит Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1870

Дочь: Суворова (Манухова) Агафья Титовна

Отец ребёнка: Тит Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1872

Сын: Илларион Титович

Отец ребёнка: Тит Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1875

Сын: Макар Титович

Отец ребёнка: Тит Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1879

Сын: Георгий Титович

Отец ребёнка: Тит Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.06.1880

Сын: Тихон Титович

Отец ребёнка: Тит Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
16.03.1907
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.11.1976

Сын: Лазарь Титович

Отец ребёнка: Тит Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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