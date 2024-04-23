Прасковья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти16.03.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Гавриил Евдокимович
Мать: Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит Александрович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1862
Сын: Парфён Титович
Отец ребёнка: Тит Александрович
Рождение ребёнка
04.04.1870
Дочь: Суворова (Манухова) Агафья Титовна
Отец ребёнка: Тит Александрович
Рождение ребёнка
20.10.1872
Сын: Илларион Титович
Отец ребёнка: Тит Александрович
Рождение ребёнка
17.01.1875
Сын: Макар Титович
Отец ребёнка: Тит Александрович
Рождение ребёнка
02.02.1879
Сын: Георгий Титович
Отец ребёнка: Тит Александрович
Рождение ребёнка
12.06.1880
Сын: Тихон Титович
Отец ребёнка: Тит Александрович
Смерть
16.03.1907
Рождение ребёнка
05.11.1976
Сын: Лазарь Титович
Отец ребёнка: Тит Александрович