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Илларион Титович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

20.10.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1872

Отец: Тит Александрович

Мать: Прасковья Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1872
Рождение ребёнка
1898

Сын: Николай Илларионович

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1900

Жена: Мария Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.04.1901

Дочь: Александра Илларионовна

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1903

Сын: Манухов Филипп Илларионович

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1907

Дочь: Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1909

Сын: Николай Илларионович

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1911

Дочь: Марфа Илларионовна

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1913

Дочь: Антонина Илларионовна

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1915

Сын: Фёдор Илларионович

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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