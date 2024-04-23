Илларион Титович
Место рождения
Дата рождения20.10.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1872
Отец: Тит Александрович
Мать: Прасковья Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1872
Рождение ребёнка
1898
Сын: Николай Илларионович
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Бракосочетание
07.02.1900
Жена: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
21.04.1901
Дочь: Александра Илларионовна
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
17.08.1903
Сын: Манухов Филипп Илларионович
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
01.02.1907
Дочь: Анна Илларионовна
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
08.05.1909
Сын: Николай Илларионович
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
28.08.1911
Дочь: Марфа Илларионовна
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
15.06.1913
Дочь: Антонина Илларионовна
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
14.02.1915
Сын: Фёдор Илларионович
Мать ребёнка: Мария Иосифовна