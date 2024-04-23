Наталья Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Богдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Луппович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Георгий Александрович

Отец ребёнка: Александр Луппович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Георгий Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
До 1835

Муж: Иван Иванович

Место жительства
1835
Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1838

Дочь: Акулина Александровна

Отец ребёнка: Александр Луппович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Тит Александрович

Отец ребёнка: Александр Луппович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Григорий Александрович

Отец ребёнка: Александр Луппович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агрипина Александровна

Отец ребёнка: Александр Луппович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1851

Сын: Хрисанф Александрович

Отец ребёнка: Александр Луппович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
1856
Карпово, Нелидовский, Тверская область

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