Наталья Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Луппович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Александр Луппович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Георгий Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Бракосочетание
До 1835
Муж: Иван Иванович
Место жительства
1835
Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1838
Дочь: Акулина Александровна
Отец ребёнка: Александр Луппович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Тит Александрович
Отец ребёнка: Александр Луппович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Александр Луппович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агрипина Александровна
Отец ребёнка: Александр Луппович
Рождение ребёнка
18.03.1851
Отец ребёнка: Александр Луппович
Место жительства
1856