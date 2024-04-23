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Иван Иванович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Иван Андреевич

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Георгий Иванович

Мать ребёнка: Наталья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
До 1835

Жена: Наталья Богдановна

Смерть
1835

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