Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Иван Андреевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Георгий Иванович
Мать ребёнка: Наталья Богдановна
Бракосочетание
До 1835
Жена: Наталья Богдановна
Смерть
1835