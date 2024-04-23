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Анна Ивановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

24.10.1895

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Иван Иванович

Мать: Наталья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1851

Сын: Павел Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Кондратьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1855

Дочь: Федосья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Кондратьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Кондратьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1862

Дочь: Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Кондратьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1871

Сын: Емельян Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Кондратьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1875

Дочь: Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Кондратьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
24.10.1895

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