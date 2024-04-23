Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти24.10.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Иван Иванович
Мать: Наталья Богдановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1851
Сын: Павел Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Кондратьевич
Рождение ребёнка
02.06.1855
Дочь: Федосья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Кондратьевич
Рождение ребёнка
03.10.1862
Дочь: Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Кондратьевич
Рождение ребёнка
11.07.1871
Сын: Емельян Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Кондратьевич
Рождение ребёнка
21.08.1875
Дочь: Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Кондратьевич
Смерть
24.10.1895