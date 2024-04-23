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Акулина Александровна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

21.01.1838

Дата смерти

09.06.1903

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1838

Отец: Александр Луппович

Мать: Наталья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
Неизвестно
Место жительства
1856
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
08.07.1856

Муж: Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1876

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1878

Дочь: Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1881

Сын: Илларион Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
09.06.1903

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