Акулина Александровна
Место рождения
Дата рождения21.01.1838
Дата смерти09.06.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1838
Отец: Александр Луппович
Мать: Наталья Богдановна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Место жительства
1856
Бракосочетание
08.07.1856
Муж: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
11.02.1876
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
09.12.1878
Дочь: Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
21.10.1881
Сын: Илларион Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Смерть
09.06.1903